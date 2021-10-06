Представитель вдовы Талькова назвала имя единственного виновника убийства

Пресс-секретарь вдовы музыканта Игоря Талькова Ирина Красильникова прокомментировала версию об убийстве певца телохранителем Азизы Игорем Малаховым. Как заявила женщина в разговоре с «РЕН ТВ», единственным обвиняемым по делу является концертный директор Талькова Валерий Шляфман.

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«Все время идет противодействие официальному выводу следствия, который озвучил следователь в 1992 году. Он вышел к СМИ и заявил, что единственным человеком, который мог выстрелить в Талькова, был Шляфман. Никаких вторых-третьих-восьмых обвиняемых у следствия нет, он один-единственный», – заявила вдова.

Напомним, что ровно 30 лет назад, 6 октября 1991 года Игорь Тальков был убит перед сольным выступлением во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. По сообщениям свидетелей, Валерий Шляфман перед выходом музыканта на сцену спровоцировал конфликт, в ходе которого Тальков был ранен из пистолета и погиб.

При этом единого мнения, кто именно стрелял в певца, у свидетелей нет. По официальной версии Шляфман выбил пистолет из рук телохранителя и выстрелил в певца. После смерти Талькова концертный директор уехал в Израиль и все запросы на экстрадицию до сих пор остаются без ответа.

Ранее актер Николай Лещуков рассказал свою версию убийства Талькова. По его словам, в певца выстрелил телохранитель певицы Азизы Игорь Малахов. После трагедии мужчина стал вести затворническую жизнь, и актер был одним из немногих гостей, которые у него побывали.