«Раскрученные дилетанты»: Лоза раскритиковал полет Пересильд и Шипенко на МКС

Композитор Юрий Лоза раскритиковал полет актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко на МКС. На своей странице во «ВКонтакте» известный музыкант назвал это дискредитацией профессии космонавта.

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«Ранее медийные персонажи неумело танцевали со звёздами паркета, выходили на сцены академических театров, плавали в бассейне с дельфинами, тусовались на манеже цирка и нарезали круги по льду (кстати, до сих пор нарезают) вместе с настоящими фигуристами. Я даже боюсь представлять — какие профессии будут дискредитированы в дальнейшем, и куда пригласят раскрученных дилетантов», — написал Лоза.

Композитор отметил, что ради пиара артисты готовы на камеру «тушить пожары и вырезать аппендиксы». Юрий предложил заниматься такой работой тем людям, которые в ней действительно разбираются.

Подписчики Лозы согласились с мнением музыканта. Некоторые даже высказали мнение, что весь полет в действительности — постановка, а съемка «космоса» якобы будет проходить в павильоне.