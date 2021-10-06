«Раскрученные дилетанты»: Лоза раскритиковал полет Пересильд и Шипенко на МКС

Композитор Юрий Лоза раскритиковал полет актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко на МКС. На своей странице во «ВКонтакте» известный музыкант назвал это дискредитацией профессии космонавта.
«Ранее медийные персонажи неумело танцевали со звёздами паркета, выходили на сцены академических театров, плавали в бассейне с дельфинами, тусовались на манеже цирка и нарезали круги по льду (кстати, до сих пор нарезают) вместе с настоящими фигуристами. Я даже боюсь представлять — какие профессии будут дискредитированы в дальнейшем, и куда пригласят раскрученных дилетантов», — написал Лоза.
Композитор отметил, что ради пиара артисты готовы на камеру «тушить пожары и вырезать аппендиксы». Юрий предложил заниматься такой работой тем людям, которые в ней действительно разбираются.
Подписчики Лозы согласились с мнением музыканта. Некоторые даже высказали мнение, что весь полет в действительности — постановка, а съемка «космоса» якобы будет проходить в павильоне.
Напомним, что 5 августа первый «киноэкипаж» в составе актрисы Юлии Пересильд, режиссера Клима Шипенко и космонавта Антона Шкаплерова состыковался с модулем «Рассвет» Международной космической станции. Сейчас экипаж находится на борту МКС и уже ведет съемки фильма «Вызов». На Землю Пересильд и Шипенко вернутся 17 октября в сопровождении космонавта Олега Новицкого.