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«Раскрученные дилетанты»: Лоза раскритиковал полет Пересильд и Шипенко на МКС

Елена Прошина
42 минуты назад

Композитор Юрий Лоза раскритиковал полет актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко на МКС. На своей странице во «ВКонтакте» известный музыкант назвал это дискредитацией профессии космонавта.

«Раскрученные дилетанты»: Лоза раскритиковал полет Пересильд и Шипенко на МКС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ранее медийные персонажи неумело танцевали со звёздами паркета, выходили на сцены академических театров, плавали в бассейне с дельфинами, тусовались на манеже цирка и нарезали круги по льду (кстати, до сих пор нарезают) вместе с настоящими фигуристами. Я даже боюсь представлять — какие профессии будут дискредитированы в дальнейшем, и куда пригласят раскрученных дилетантов», — написал Лоза.

Композитор отметил, что ради пиара артисты готовы на камеру «тушить пожары и вырезать аппендиксы». Юрий предложил заниматься такой работой тем людям, которые в ней действительно разбираются.

Подписчики Лозы согласились с мнением музыканта. Некоторые даже высказали мнение, что весь полет в действительности — постановка, а съемка «космоса» якобы будет проходить в павильоне.

Напомним, что 5 августа первый «киноэкипаж» в составе актрисы Юлии Пересильд, режиссера Клима Шипенко и космонавта Антона Шкаплерова состыковался с модулем «Рассвет» Международной космической станции. Сейчас экипаж находится на борту МКС и уже ведет съемки фильма «Вызов». На Землю Пересильд и Шипенко вернутся 17 октября в сопровождении космонавта Олега Новицкого.

Шоу-бизнес,Клим Шипенко,Антон Шкаплеров,Олег Новицкий,Юлия Пересильд,Юрий Лоза,
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