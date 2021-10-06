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Подруга Киркорова объяснила слухи о захвате Пугачевой его бизнеса

Анна Безрукова
1 час назад

Приятельница певца Филиппа Киркорова Екатерина Гусева прокомментировала слухи о том, что Алла Пугачева якобы отобрала у певца бизнес по организации детских праздников. Диджей отметила, что у Киркорова сейчас новое подобное агентство, сообщает KP.RU.

Подруга Киркорова объяснила слухи о захвате Пугачевой его бизнеса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Гусева рассказала, что скоро это агентство будет проводить вечеринку в честь дня рождения дочери певца — Аллы-Виктории.

«Я впервые слышу версию о том, что Алла Пугачева отобрала у Киркорова бизнес. Дело в том, что агентством праздников "Phill Party" он руководил совместно с Татьяной Рыбак — это супруга его бывшего директора Геннадия Рыбака, с которым Филипп расстался еще весной. У них просто разошлись интересы», — объяснила ситуацию подруга поп-короля российской эстрады.

По словам Гусевой, она не знает, почему Пугачева заказала проведение праздника для своей семьи именно у этого бывшего агентства. Но известно, что ранее дети Примадонны и ее экс-супруга всегда дружили.

Также Катя Гусева объяснила смысл «свадьбы» артиста на премии «МУЗ-ТВ», где он появился под ручку с бывшим возлюбленным Ольги Бузовой. Киркоров, подобно невесте, был одет в белое, а Дава, как жених, — в черное. Эта ситуация вызвала крупный скандал: чиновники изучали трансляцию премии на предмет гей-пропаганды, а Киркоров разругался с продюсером Лободы Нателлой Крапивиной.

По ее словам, таким способом Филипп просто хотел привлечь к себе внимание, поскольку он шоумен.

«Это на 100% был перформанс», - сказала Гусева.

Ранее Филипп Киркоров заявил, что закрыл свою компанию Phill Party, которая занималась проведением детских праздников. За период своего существования Phill Party успела организовать десятки вечеринок — в основном, для артистов и их детей.

Шоу-бизнес,Нателла Крапивина,Екатерина Гусева,Алла Пугачева,Филипп Киркоров,Комсомольская правда,
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