«Противно слушать»: Поргина и Старостина поскандалили на съемках

Актриса Елена Старостина обвинила вдову Николая Караченцова Людмилу Поргину в хейтерстве и токсичности. О произошедшем на съемках телешоу скандале рассказал «Собеседник».

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По данным издания, конфликт случился на съемках нового выпуска программы Андрея Малахова. Старостина заявила, что хейтеры, включая Поргину, «настолько токсичны, что не способны к диалогу».

«Вы сюда пришли поорать, а меня пригласили высказать свою точку зрения. Почему же вы такая агрессивная?» - сказала она.

Поргина в ответ заявила, что ей «противно слушать» актрису.

«Что ж вас так все распирает? Боже! Мама родная, уважайте других!» - сказала она.

Позже в разговоре с «Собеседником» Поргина заявила, что Старостина не давала говорить другим гостям передачи.

«Я у нее спрашиваю: «Почему вы кричите? Давайте другим сказать хоть слово!». В ответ она начала меня оскорблять! Назвала меня хейтером. А я даже таких слов не знаю! Что это значит?» - возмутилась она.

Поргина подчеркнула, что актриса чувствовала себя на съемках «главной героиней и премьер-министром».

«Оскорбляла всех, затыкала! Нехорошо себя так вести. Она грубая! Грубиянка» - заключила она.

Ранее Поргина раскритиковала актрису Елену Проклову, рассказавшую в программе «Секрет на миллион», что в 12 лет она столкнулась с домогательствами режиссера, а в 15 лет - с сексуальным насилием со стороны известного актера. Выигрыш Прокловой в программе составил 1 150 000 рублей, эти деньги она попросила направить на благотворительность.