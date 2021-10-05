«Пощечина утонченному вкусу»: солист Quest Pistols о хите «Белая стрекоза любви»

Экс-солист Quest Pistols Константин Боровский заявил, что участники группы не хотели исполнять «Белую стрекозу любви» и считали ее «пощечиной своему утонченному вкусу». Об этом он рассказал в спецпроекте «Ленты.ру» «История русской поп-музыки 2000-2009».
«Белую стрекозу любви» написал музыкант Николай Воронов, прославившийся благодаря роликам на YouTube.
Воронов занимался в основном классической музыкой, учился в московской музыкальной школе имени Гнесиных и государственной консерватории имени Чайковского. Он писал музыку для камерных ансамблей и симфонического оркестра, но после покупки синтезатора заинтересовался и поп-музыкой.
В 2008 году он опубликовал ролик, в котором исполнил «Белую стрекозу любви», видео стало вирусным, на него обратил внимание основатель Quest Pistols Юрий Бардаш.
«Никто не хотел делать эту песню. Ни Саша, ни мы с Антоном и Никитой. Только Бардаш. < > Мы, конечно, не были тогда готовы к такому. Ну типа, мы все такие крутые рокеры. И старую музыку знаем, и новую, и электронную, и попсовую, и всю красивую. И тут такая песня, это же пощечина нашему утонченному вкусу», - рассказал Боровский.
Однако Бардаш купил у автора эксклюзивные права на песню и убедил группу, что «Стрекоза» станет хитом. Боровский отметил, что, несмотря на популярность Воронова на YouTube, многие не знали, что именно он - автор песни.
«Все узнали, что это песня Воронова, когда мы стали рассказывать», - заключил он.
В прошлом году Воронов https://russian.rt.com/russia/article/716164-voronov-strekoza-lyubvi-pesnya-hit рассказал Russia Today, что по-прежнему сочиняет песни, но ни одна из них не повторила успех «Белой стрекозы любви».
«Я выложил в интернет "Стрекозу", и сейчас я жалею об этом. Песня, безусловно, хит. Но авангард мне ближе, чем вся эта поэтика», - отмечал он.