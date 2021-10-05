«Пощечина утонченному вкусу»: солист Quest Pistols о хите «Белая стрекоза любви»

«Никто не хотел делать эту песню. Ни Саша, ни мы с Антоном и Никитой. Только Бардаш. < > Мы, конечно, не были тогда готовы к такому. Ну типа, мы все такие крутые рокеры. И старую музыку знаем, и новую, и электронную, и попсовую, и всю красивую. И тут такая песня, это же пощечина нашему утонченному вкусу», - рассказал Боровский.