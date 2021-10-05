Кушанашвили назвал поведение Губина ненормальным

Телеведущий Отар Кушинашвили назвал ненормальным поведение Андрея Губина и заявил, что уже не может видеть то, что певец и музыкант с собой сделал. Свое мнение он высказал в YouTube-шоу «Каково?».

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Ранее певец Андрей Губин в интервью для радио «Комсомольская правда» признался в желании умереть. Как рассказал 47-летний исполнитель, он каждое утро просыпается с болью и чувствует, будто «гниет заживо». По словам Губина, он страдает от левосторонней прозопалгии, потратил почти все свои сбережения на врачей, однако те так и не смогли предложить ему эффективное лечение.

Кушинашвили признался, что очень любит творчество Андрея Губина, а песня «Птица» стала лично для него очень знаковой.

«Он – редчайший мелодист. Я люблю его до сих пор и мне страшно от того, что он собой делает. Сил нет смотреть, как зацепенела его душа, как она распадается на атомы. Сил нет смотреть, каким холодом веет от него. Вижу, что у него психически ненормальное поведение, но как помочь ему?» - поинтересовался Кушинашвили.

Он предложил певцу встретиться и выразил готовность обнять его и поделиться душевным теплом.