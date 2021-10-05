В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+7° в 
Пробки 5 баллов
USD 72.92EUR 84.64BRENT 81.76
Войти в почту

Вдова вывезла из квартиры портреты Караченцова

Анна Безрукова
1 час назад

Актриса Людмила Поргина сдала свою квартиру в центре Москвы сотрудникам посольства Нидерландов. Квартирантам очень понравилось жилье. Единственное, что их не устроило — портреты покойного мужа звезды, актера Николая Караченцова.

Вдова вывезла из квартиры портреты Караченцова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как рассказала журналистам сама Поргина, она очень расстраивается из-за сложившейся ситуации и ей обидно до слез. При этом она выразила надежду, что фотографии и портреты супруга в скором времени найдут достойное место. Так, актриса планирует сделать комнату над гаражом и обустроить там кабинет мужа, сообщает «Собеседник».

Отмечается, что в квартиру в центре столицы площадью около 260 квадратных метров Поргина и Караченцов вселились в 2003 году. Жилье является элитным, оно располагается в правительственном доме в самом центре Москвы. До смерти знаменитого актера звездная пара жила там. Но в последнее время Людмила Андреевна все чаще находится на даче в поселке Валентиновка Московской области.

«Мне на даче нравится: тут тишина, спокойствие, — рассказала изданию Поргина. — В квартиру я почти не ездила в последнее время. Поэтому мы решили ее сдавать. Нашли людей, которые сняли».

Артистка отметила, что квартирантам жилье пришлось по вкусу: самый центр, есть все нужное для проживания. Только они попросили убрать портреты Николая Караченцова, добавила Поргина.

Шоу-бизнес,Николай Караченцов,Людмила Поргина,ИД "Собеседник",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители