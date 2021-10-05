Вдова вывезла из квартиры портреты Караченцова

Актриса Людмила Поргина сдала свою квартиру в центре Москвы сотрудникам посольства Нидерландов. Квартирантам очень понравилось жилье. Единственное, что их не устроило — портреты покойного мужа звезды, актера Николая Караченцова.

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Как рассказала журналистам сама Поргина, она очень расстраивается из-за сложившейся ситуации и ей обидно до слез. При этом она выразила надежду, что фотографии и портреты супруга в скором времени найдут достойное место. Так, актриса планирует сделать комнату над гаражом и обустроить там кабинет мужа, сообщает «Собеседник».

Отмечается, что в квартиру в центре столицы площадью около 260 квадратных метров Поргина и Караченцов вселились в 2003 году. Жилье является элитным, оно располагается в правительственном доме в самом центре Москвы. До смерти знаменитого актера звездная пара жила там. Но в последнее время Людмила Андреевна все чаще находится на даче в поселке Валентиновка Московской области.

«Мне на даче нравится: тут тишина, спокойствие, — рассказала изданию Поргина. — В квартиру я почти не ездила в последнее время. Поэтому мы решили ее сдавать. Нашли людей, которые сняли».