Ширвиндт объяснил уход с поста худрука Театра Сатиры

Александр Ширвиндт прокомментировал свой уход с должности худрука Театра Сатиры. По его словам, он и правда подал заявление об увольнении в департамент культуры Москвы, пишет KP.RU.
Но пока артист и сам не до конца осознал сложившуюся ситуацию. По словам Ширвиндта, он в настоящее время официально числится художественным руководителем театра.
«Ищут преемника. Когда спрашивают у меня, я говорю, что это не престолонаследие. У меня такого стопроцентного ученика, которого бы я мог посоветовать, нет. Пусть они тоже что-то думают и сами принимают решение», — заявил актер.
Сейчас Александр Ширвиндт находится на больничном, у актера ухудшилось самочувствие после перенесенной коронавирусной инфекции.
Ранее сообщалось, что заявление 87-летнего Ширвиндта по поводу того, что он решил оставить должность художественного руководителя Театра сатиры, было предсказуемым и неожиданным одновременно. Ссылаясь на возраст и плохое самочувствие, он и раньше говорил о планах покинуть пост руководителя труппы, но та этот раз его заявление звучало очень категорично.
Напомним, артист руководил театром свыше 20 лет. Он занял этот пост в 2000 году, сменив на этой должности режиссера Валентина Плучека.
«Я в кресле худрука появился в общем-то по случайности. По требованию коллектива в течение двух дней меня окучивали в мэрии: мол, посиди, пока не подберем кого-нибудь путного. С этим предложением — посиди-подберем — сижу вот уже более 20 лет», — рассказывал о своем назначении Александр Ширвиндт.