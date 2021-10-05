Ширвиндт объяснил уход с поста худрука Театра Сатиры

Александр Ширвиндт прокомментировал свой уход с должности худрука Театра Сатиры. По его словам, он и правда подал заявление об увольнении в департамент культуры Москвы, пишет KP.RU.

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Но пока артист и сам не до конца осознал сложившуюся ситуацию. По словам Ширвиндта, он в настоящее время официально числится художественным руководителем театра.

«Ищут преемника. Когда спрашивают у меня, я говорю, что это не престолонаследие. У меня такого стопроцентного ученика, которого бы я мог посоветовать, нет. Пусть они тоже что-то думают и сами принимают решение», — заявил актер.

Сейчас Александр Ширвиндт находится на больничном, у актера ухудшилось самочувствие после перенесенной коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что заявление 87-летнего Ширвиндта по поводу того, что он решил оставить должность художественного руководителя Театра сатиры, было предсказуемым и неожиданным одновременно. Ссылаясь на возраст и плохое самочувствие, он и раньше говорил о планах покинуть пост руководителя труппы, но та этот раз его заявление звучало очень категорично.

Напомним, артист руководил театром свыше 20 лет. Он занял этот пост в 2000 году, сменив на этой должности режиссера Валентина Плучека.