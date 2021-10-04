Солистка «Тату» подтвердила роман с долларовым миллионером

Солистка группы «Тату» Лена Катина подтвердила слухи о романе с долларовым миллионером Дмитрием Спиридоновым.
По словам певицы, их отношения начались в июле этого года. Катина должна была выступить на празднике по случаю дня рождения Спиридонова.
«Познакомились буквально на работе, и я была очень удивлена, когда Дима позже пригласил меня на ужин. Вообще же все началось с переписки — когда мы обсуждали детали будущего сотрудничества и потом уже не могли наговориться. Дима очень харизматичный человек, и я безумно рада, что он никак не связан с шоу-бизнесом», - сказала Катина «Стархиту».
Дмитрий Спиридонов - сооснователь и генеральный директор платежного сервиса CloudPayments, а также советник заместителя председателя правления «Тинькофф».
По словам Лены, вскоре они с возлюбленным отправятся в первое совместное путешествие – в Стамбул. Из-за плотного графика на поездку удалось выкроить только три дня, отметила певица.
4 октября Лена Катина отметила 37-летие. По информации «Стархита», Дмитрий подарил ей на день рождения серьги Cartier стоимостью в несколько миллионов рублей.
С 2013 по 2019 год исполнительница состояла в браке с музыкантом Сашо Кузмановичем. У них есть 6-летний сын Александр.