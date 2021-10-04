Солистка «Тату» подтвердила роман с долларовым миллионером

«Познакомились буквально на работе, и я была очень удивлена, когда Дима позже пригласил меня на ужин. Вообще же все началось с переписки — когда мы обсуждали детали будущего сотрудничества и потом уже не могли наговориться. Дима очень харизматичный человек, и я безумно рада, что он никак не связан с шоу-бизнесом», - сказала Катина «Стархиту».