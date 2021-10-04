Стас Пьеха рассказал о наркотиках и социализации в детдоме

Российский певец Стас Пьеха в эфире программы Лолиты Милявской «ДНК-тест» подробно рассказал о своей жизни в детском доме, куда он попал из-за занятости знаменитой мамы и бабушки.
Ранее музыкант признавался, что курил с шести лет, позже попробовал наркотики, в том числе синтетические, а в 16 лет родственники были вынуждены «вытаскивать его» и на несколько лет заперли под домашний арест. Затем Стас Пьеха стал заниматься музыкой, но снова сорвался. В итоге он стал пациентом клиники, где проходил лечение медикаментами.
По словам Пьехи, в детстве рядом с ним не было ни мамы, ни бабушки.
«Никого не было. Никого. Все принадлежали стране в тот момент», - рассказал он.
Певец признался, что много времени провел в детском доме, но не держит за это зла на своих родственников. А в детский дом он попал вместе с женщиной, которая занималась у них хозяйством, присматривала за Стасом и одновременно работала в этом учреждении.
«Никто не отдавал. Мне там было интересно. Мы очень хорошо друг друга понимали с ребятами. Я социализировался», - отметил он.
Стас Пьеха в 2008 году открыл в Москве клинику, которая занимается лечением наркозависимых. Специалисты клиники занимаются психиатрическим лечением, а также помогают пациентам справляться с наркотической и алкогольной интоксикацией.