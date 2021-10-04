Блогер Джарахов извинился за посты про «свинорусов»

27-летний видеоблогер Эльдар Джарахов публично извинился за свои посты в Twitter трехлетней давности, в которых оскорбил русских, назвав их «свинорусами». Как объяснил рэпер в видео в сторис Instagram, сообщения он уже давно удалил, однако недавно про них вспомнил глава движения «Мужское государство» Владислав Поздняков.

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Джарахов отметил, что на тот момент ему казалось, что он написал смешной твит, однако после блогер понял, что такие высказывания задевают чувства некоторых людей. Джарахов в «моменте извинился», после чего удалил посты. Однако, в интернете остались скриншоты, из-за которых о ситуации вспомнили вновь.

«И вот мне снова, еще раз хочется извиниться. Я приношу свои извинения перед каждым, кого это могло задеть, оскорбить. Я признаю что написал абсолютную дичь», – заявил блогер.

Он добавил, что не является русофобом и любит страну, в которой родился и живет, а также неоднократно заявлял об этом в своих подкастах и видео.

Напомним, что ранее Поздняков привлек внимание к шутке комика Идрака Мирзализаде о «русских и фекалиях». Сперва стендапера арестовали на 10 суток по административному делу о разжигании межнациональной розни, а после МВД признало нахождение юмориста в России пожизненно нежелательным.