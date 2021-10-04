Блогер Джарахов извинился за посты про «свинорусов»

27-летний видеоблогер Эльдар Джарахов публично извинился за свои посты в Twitter трехлетней давности, в которых оскорбил русских, назвав их «свинорусами». Как объяснил рэпер в видео в сторис Instagram, сообщения он уже давно удалил, однако недавно про них вспомнил глава движения «Мужское государство» Владислав Поздняков.
Джарахов отметил, что на тот момент ему казалось, что он написал смешной твит, однако после блогер понял, что такие высказывания задевают чувства некоторых людей. Джарахов в «моменте извинился», после чего удалил посты. Однако, в интернете остались скриншоты, из-за которых о ситуации вспомнили вновь.
«И вот мне снова, еще раз хочется извиниться. Я приношу свои извинения перед каждым, кого это могло задеть, оскорбить. Я признаю что написал абсолютную дичь», – заявил блогер.
Он добавил, что не является русофобом и любит страну, в которой родился и живет, а также неоднократно заявлял об этом в своих подкастах и видео.
Напомним, что ранее Поздняков привлек внимание к шутке комика Идрака Мирзализаде о «русских и фекалиях». Сперва стендапера арестовали на 10 суток по административному делу о разжигании межнациональной розни, а после МВД признало нахождение юмориста в России пожизненно нежелательным.
В сентябре Мирзализаде оспорил решение министерства Замоскворецком суде Москвы и суд приостановил распоряжение на время рассмотрения иска.