Пересильд и Шипенко рассказали, что взяли с собой в полет на МКС

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко рассказали, что им разрешили взять с собой на корабль «Союз МС-19». Как пояснили кинодеятели на пресс-конференции перед полетом, вес «багажа» строго ограничен и составляет всего один килограмм, так что им пришлось серьезно подойти к выбору вещей.

Фото: Reuters Reuters

«Это будут фотографии, рисунки моих детей, колечки, сережки друзей, ну и "индикатор невесомости" галчонок», – рассказала актриса.

Шипенко же решил взять с собой майку, в которой снимает все свои фильмы.

Пересильд и Шипенко отправятся в космос 5 октября для съемок фильма «Вызов». Кроме них в состав экипажа вошел командир корабля Антон Шкаплеров, а дублирующий экипаж состоит из бортинженера Олега Артемьева, оператора-постановщика Алексея Дудина и актрисы Алены Мордовиной. Ориентировочная продолжительность космического полета на МКС составит не менее 12 суток.

Командир корабля Шкаплеров ранее заявил, что гордится тем, что попал в экипаж кинематографистов. Космонавт отметил, что корабль доработан для управления без профессионального инженера.