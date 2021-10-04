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Пересильд и Шипенко рассказали, что взяли с собой в полет на МКС

Елена Прошина
51 минуту назад

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко рассказали, что им разрешили взять с собой на корабль «Союз МС-19». Как пояснили кинодеятели на пресс-конференции перед полетом, вес «багажа» строго ограничен и составляет всего один килограмм, так что им пришлось серьезно подойти к выбору вещей.

Пересильд и Шипенко рассказали, что взяли с собой в полет на МКС
Фото: ReutersReuters

«Это будут фотографии, рисунки моих детей, колечки, сережки друзей, ну и "индикатор невесомости" галчонок», – рассказала актриса.

Шипенко же решил взять с собой майку, в которой снимает все свои фильмы.

Пересильд и Шипенко отправятся в космос 5 октября для съемок фильма «Вызов». Кроме них в состав экипажа вошел командир корабля Антон Шкаплеров, а дублирующий экипаж состоит из бортинженера Олега Артемьева, оператора-постановщика Алексея Дудина и актрисы Алены Мордовиной. Ориентировочная продолжительность космического полета на МКС составит не менее 12 суток.

Командир корабля Шкаплеров ранее заявил, что гордится тем, что попал в экипаж кинематографистов. Космонавт отметил, что корабль доработан для управления без профессионального инженера.

Картина «Вызов» – совместный проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. Картина посвящена работе врача, которая далека от космической сферы, но в силу обстоятельств полетит на орбиту, чтобы спасти жизнь космонавту. Съемки стартуют сразу после того, как «Союз МС-19» отделится от ракеты-носителя – примерно через 8 минут после старта.

Шоу-бизнес,Алена Мордовина,Олег Артемьев,Клим Шипенко,Антон Шкаплеров,Алексей Дудин,Роскосмос,
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