В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+10° в 
Пробки 5 баллов
USD 72.92EUR 84.64BRENT 81.42
Войти в почту

Дочь Гузеевой призналась в бисексуальности

Газета.Ru
54 минуты назад

Дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова сообщила о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Девушка опубликовала в Instagram результаты теста, согласно которому она бисексуальна.

Дочь Гузеевой призналась в бисексуальности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В исследовании отмечается, что 21-летнюю Бухарову больше привлекают девушки, чем парни. Отметка о гендерной идентичности дочери Гузеевой находится между "небинарной персоной" и "женщиной", а уровень либидо близок к гиперсексуальности.

Тем временем 62-летняя Гузеева борется с коронавирусом в больнице. Телеведущая была доставлена в Коммунарку 27 сентября, у нее выявили COVID-19. Позднее источник раскрыл подробности о состоянии госпитализированной Гузеевой. Самочувствие у актрисы было плохим, врачи назначили ей консервативное лечение и дыхательную гимнастику. Также сообщалось, что Гузеева отказалась от переливания плазмы переболевшего COVID-19 донора.

3 октября источники из окружения телеведущей рассказали, что ее состояние ухудшается с каждым днем.

Шоу-бизнес,Лариса Гузеева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители