Дочь Гузеевой призналась в бисексуальности

Дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова сообщила о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Девушка опубликовала в Instagram результаты теста, согласно которому она бисексуальна.

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В исследовании отмечается, что 21-летнюю Бухарову больше привлекают девушки, чем парни. Отметка о гендерной идентичности дочери Гузеевой находится между "небинарной персоной" и "женщиной", а уровень либидо близок к гиперсексуальности.

Тем временем 62-летняя Гузеева борется с коронавирусом в больнице. Телеведущая была доставлена в Коммунарку 27 сентября, у нее выявили COVID-19. Позднее источник раскрыл подробности о состоянии госпитализированной Гузеевой. Самочувствие у актрисы было плохим, врачи назначили ей консервативное лечение и дыхательную гимнастику. Также сообщалось, что Гузеева отказалась от переливания плазмы переболевшего COVID-19 донора.