Гай Германика подала в суд на затопивших ее соседей

Валерия Гай Германика подала в суд на своих соседей из-за испорченной картины художницы Юлии Заставы «Удовольствие приходит во время еды». Как сообщает Telegram-канал Mash, соседи затопили квартиру кинорежиссера в доме на Большой Дмитровке в Москве.

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Режиссер рассказала, что живет за городом, а поэтому в квартиру приезжает редко, чтобы проверить, все ли с ней в порядке. Приехав в очередной раз она увидела, что соседи ее затопили.

Ущерб имуществу эксперты оценили в 408 тыс. рублей – кроме картины в квартире пострадал паркет, который вздулся от воды. По словам Валерии, жилье затопили квартиранты, которые снимают квартиру этажом выше.

Договориться о компенсации мирным путем не вышло, а потому Германика наняла юристов и обратилась в суд.

Напомним, что месяц назад Германика попала в скандал из-за задержания своего мужа Дениса Молчанова. Полиция арестовала мужчину в отеле Ritz-Carlton в центре Москвы – в номере правоохранители обнаружили оружие и таблетки, которые, предположительно, могли быть наркотиками.