Солисту HammAli & Navai стало плохо в аэропорту

Музыканту Александру Алиеву, также известному как HammAli, стало плохо перед вылетом в Душанбе. О ситуации рассказал второй участник дуэта HammAli & Navai Наваи Бакиров в своем Instagram.

Фото: Рамблер Рамблер

В сторис он выложил снимок, на котором врачи проводят Алиеву электрокардиографию.

«Душанбе. Нам не разрешили вылетать. Сашу забрали с температурой и давлением», – написал он.

Через некоторое время и сам Алиев в Instagram извинился перед жителями столицы Таджикистана за отмену концерта.

«Мне очень жаль. Меня подвело мое здоровье, не допустили к вылету. За пять лет со мной такое впервые. Наверное, надо чаще отдыхать. Я поправлюсь, и мы обязательно увидимся», – написал он в сторис.

Напомним, что весной 2021 года дуэт заявил о своем распаде, однако через некоторое время артисты решили вновь выйти вместе на сцену. Причем это не первая ситуация, когда из-за форс мажора даты выступлений приходится переносить.

В 2019 году HammAli & Navai пришлось изменить дату концерта в Липецке из-за сообщений о минировании зала. Спустя несколько дней машину исполнителей обстреляли из травматического оружия.