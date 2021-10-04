Вележева обвинила Проклову в создании хайпа на теме домогательств

Российская актриса Лидия Вележева раскритиковала недавние откровения артистки Елены Прокловой по поводу домогательств со стороны знаменитого режиссера. По словам актрисы, в последнее время многие представители российского шоу-бизнеса «хотят хайпануть» на резонансной теме. И Проклова, по ее мнению, не стала исключением.

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Вележева отметила, что она нисколько не верит в «очищение» знаменитости. Безусловно, от лишних осуждений необходимо воздержаться, но заявление Прокловой, озвученное в эфире телеканала, вызывает много вопросов, добавила она.

«Очень многие хотят хайпануть», — заявила Вележева в эфире канала «Россия 1».

Артистка уверена, что Проклова просто хотела привлечь внимание к свое личности. А все «романы», якобы произошедшие на съемочной площадке, вряд ли имеют под собой какое-либо основание.

Напомним, Елена Проклова привлекла к себе внимание общества после заявления о том, что она стала жертвой домогательств, когда была подростком. Артистка рассказала, что ее домогался очень известный режиссер. После сопоставления всех фактов поклонники актрисы предположили, что речь шла о покойном актере Олеге Табакове.