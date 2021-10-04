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Шаляпина заподозрили в попытке получить наследство  умершей супруги

Елена Прошина
1 час назад

Подписчики певца Прохора Шаляпина обвинили его в попытке получить наследство его умершей от коронавируса супруги Татьяны Дэвис. Согласно комментариям на странице музыканта в Instagram, он уже якобы нанял для этого адвоката.

Шаляпина заподозрили в попытке получить наследство умершей супруги
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Шаляпин поделился видео из семейного архива, на котором они с Дэвис гуляют по павильонам студии «Универсал» в Голливуде.

«Бедный мальчик уже адвоката нанял для вступления в наследство», – написала под публикацией одна из подписчиц музыканта.

Напомним, что супруга Прохора Шаляпина 42-летняя Татьяна Клаудия Дэвис скончалась от коронавируса спустя два месяца после свадьбы. Как отметил певец, женщина чувствовала себя плохо и отправилась в больницу в состоянии полубреда. Кроме того, госпитализировали ее отца и мать, которые живут в особняке пары в Лас-Вегасе.

Дэвис вела непубличный образ жизни, однако известно, что женщина владела сетью юридических фирм в Канаде, которые занимаются преимущественно вопросами семейного права. При этом «Юридическая фирма Дэвис» неоднократно становилась лауреатом Top Choice Awards.

Сам Шаляпин заявлял, что не будет бороться за наследство богатой жены. Согласно оценкам адвоката Сергея Жорина, у музыканта есть шанс получить богатство, если она включила Прохора в завещание или же не оставила его после себя.

Шоу-бизнес,Прохор Шаляпин,Сергей Жорин,
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