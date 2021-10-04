Шаляпина заподозрили в попытке получить наследство  умершей супруги

Подписчики певца Прохора Шаляпина обвинили его в попытке получить наследство его умершей от коронавируса супруги Татьяны Дэвис. Согласно комментариям на странице музыканта в Instagram, он уже якобы нанял для этого адвоката.

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Шаляпин поделился видео из семейного архива, на котором они с Дэвис гуляют по павильонам студии «Универсал» в Голливуде.

«Бедный мальчик уже адвоката нанял для вступления в наследство», – написала под публикацией одна из подписчиц музыканта.

Напомним, что супруга Прохора Шаляпина 42-летняя Татьяна Клаудия Дэвис скончалась от коронавируса спустя два месяца после свадьбы. Как отметил певец, женщина чувствовала себя плохо и отправилась в больницу в состоянии полубреда. Кроме того, госпитализировали ее отца и мать, которые живут в особняке пары в Лас-Вегасе.

Дэвис вела непубличный образ жизни, однако известно, что женщина владела сетью юридических фирм в Канаде, которые занимаются преимущественно вопросами семейного права. При этом «Юридическая фирма Дэвис» неоднократно становилась лауреатом Top Choice Awards.