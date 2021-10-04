Директор Волковой прокомментировала запрет исполнять хиты группы «Тату»

«Галоян обманывает — Юлю никто никогда не приглашал участвовать в этом трибьюте, который якобы собирались проводить в этом году. Мне ни разу не позвонили, не написали ни одного письма. Я не понимаю, зачем они так делают. Правда все равно вскроется, нам достаточно сделать одно заявление», - заметила Катерина Дорош.