Директор Волковой прокомментировала запрет исполнять хиты группы «Тату»

Композитор Сергей Галоян не может запретить экс-солисткам «Тату» исполнять написанные им хиты. Об этом «Газете.Ru» заявила концертный директор Юлии Волковой Катерина Дорош.
Ранее бывшая солистка группы Лена Катина сообщила, что они с Юлией Волковой забыли старые обиды и собираются записать совместный альбом. Однако композитор Сергей Галоян запретил группе «Тату» исполнять написанные им композиции, в частности, такие хиты как «Нас не догонят» и «Я сошла с ума». Он также заявил, что обратится в Арбитражный суд с иском о защите авторских прав, если группа «Тату» будет выступать вместе.
Дорош напомнила, что Сергей Галоян - не продюсер, а лишь один из соавторов того материала, который исполняли солистки группы «Тату».
«Мы же не хотим заниматься переизданием песен, у Кати и Юли есть смежные права исполнять все композиции. Раньше таких вопросов не стояло никогда. Запретить петь песни «Тату» может только суд, а для этого должны собраться все авторы», - подчеркнула она.
Концертный директор Юлии Волковой также отметила, что с ними никто не связывался по поводу участия в трибьюте группы «Тату».
«Галоян обманывает — Юлю никто никогда не приглашал участвовать в этом трибьюте, который якобы собирались проводить в этом году. Мне ни разу не позвонили, не написали ни одного письма. Я не понимаю, зачем они так делают. Правда все равно вскроется, нам достаточно сделать одно заявление», - заметила Катерина Дорош.