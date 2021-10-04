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Митя Фомин устроил скандал на съемках проекта «Звезды в Африке»

Елена Прошина
47 минут назад

Певец Митя Фомин устроил скандал в третьем выпуске ТНТ «Звезды в Африке», премьера которого состоялась 3 октября в эфире телеканала. Участники шоу выбрали артиста и бывшую жену Гуфа Айзу для участия в финальном испытании, проигравший в котором выбывает из проекта.

Митя Фомин устроил скандал на съемках проекта «Звезды в Африке»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Певец удивился сложившейся ситуации и счел предательством решение других звезд. Сам Фомин считает себя сильным звеном в команде и не собирался покидать проект, а уже вечером, после голосования, устроил разборки.

«Я уже осознал, что, если ты идешь к победе, если у тебя есть чувство локтя, если ты разделяешь беды и нужды остальных, это не имеет никакого отношения в этом коллективе. Здесь действуют не во имя дружбы и согласия, гармонии и результата, здесь действуют подленько», – заявил Фомин.

На следующий день Митя и Айза сразились в финальном испытании под названием «Качели» — знаменитостям пришлось подниматься вверх по стене и собирать звезды в спрятанных емкостях. При этом забираться им приходилось за счет помощника, который в этот момент на канате опускался в аквариум и задерживал дыхание под водой, открывая путь на подъем.

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Фомин выбрал в помощники актера Стаса Ярушина, а Айза – футболиста Вячеслава Малофеева. В результате Фомин и Ярушин действовали слаженнее и выполнили задачу быстрее, а потому экс-жене Гуфа пришлось покинуть проект.

«Я хочу остаться, я не буду врать, мне мало испытаний, мало Африки, мало этой жизни. Я почему-то была так счастлива здесь, я такой давно не была», — призналась Айза за кадром.

При этом выбор помощника Айза сделала не случайно — в ходе шоу бывшая жена рэпера Гуфа постоянно флиртовала с Малофеевым, а когда они остались наедине, призналась, что Вячеслав соответствует ее идеальному образу мужчины, который она всегда себе визуализировала.

Шоу-бизнес,Стас Ярушин,Гуф,Митя Фомин,
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