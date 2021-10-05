Клинт Иствуд выиграл $6 млн по иску о рекламе каннабидиола

Американский актер и режиссер Клинт Иствуд и компания Garrapata, владеющая правами на его изображение, выиграли в суде 6,1 миллиона долларов. Ответчиком выступила литовская компания, признанная виновной в незаконном использовании образа звезды в рекламе продукции из каннабиса, передает NYT.

Фото: Мир24 Мир24

Согласно одному из двух исков Иствуда, компания использовала его фото в фальшивом интервью, в котором были ссылки для покупки товаров.

«Мистер Иствуд не имеет никакого отношения к каким-либо продуктам, содержащим каннабидиол, и никогда не давал такого интервью», – сказано в судебных документах.