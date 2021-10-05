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Актер Клинт Иствуд отсудил у литовской компании 6,1 млн долларов за фейк

Мир24иещё 2
1 час назад

Американский актер и режиссер Клинт Иствуд и компания Garrapata, владеющая правами на его изображение, выиграли в суде 6,1 миллиона долларов. Ответчиком выступила литовская компания, признанная виновной в незаконном использовании образа звезды в рекламе продукции из каннабиса, передает NYT.

Клинт Иствуд выиграл $6 млн по иску о рекламе каннабидиола
Фото: Мир24Мир24

Согласно одному из двух исков Иствуда, компания использовала его фото в фальшивом интервью, в котором были ссылки для покупки товаров.

«Мистер Иствуд не имеет никакого отношения к каким-либо продуктам, содержащим каннабидиол, и никогда не давал такого интервью», – сказано в судебных документах.

Согласно постановлению суда, литовская компания должна выплатить Иствуду и Garrapata 6 миллионов долларов за несанкционированное использование имени и изображения артиста. Также ей предстоит выплатить примерно 95 тысяч долларов в качестве гонорара адвокатам обвинителя.

Ранее сообщалось, что Джонни Депп выиграл суд против экс-супруги актрисы Эмбер Херд по делу о домашнем насилии.

Шоу-бизнес,Клинт Иствуд,Джонни Депп,
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