Клинт Иствуд выиграл $6 млн по иску о рекламе каннабидиола

Американский актер и режиссер Клинт Иствуд и компания Garrapata, владеющая правами на его изображение, выиграли в суде 6,1 миллиона долларов. Ответчиком выступила литовская компания, признанная виновной в незаконном использовании образа звезды в рекламе продукции из каннабиса, передает NYT.
Согласно одному из двух исков Иствуда, компания использовала его фото в фальшивом интервью, в котором были ссылки для покупки товаров.
«Мистер Иствуд не имеет никакого отношения к каким-либо продуктам, содержащим каннабидиол, и никогда не давал такого интервью», – сказано в судебных документах.
Согласно постановлению суда, литовская компания должна выплатить Иствуду и Garrapata 6 миллионов долларов за несанкционированное использование имени и изображения артиста. Также ей предстоит выплатить примерно 95 тысяч долларов в качестве гонорара адвокатам обвинителя.
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