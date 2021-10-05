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Врачи провели Гузеевой новую процедуру для лечения COVID-19

Мослентаиещё 2
1 час назад

Врачи московской больницы провели телеведущей Ларисе Гузеевой новую процедуру для лечения коронавируса. Об этом во вторник, 5 октября, сообщает «Комсомольская правда».

По данным источника, медики решили использовать медикаменты отечественного производства. Они подкожно ввели 62-летней женщине российский препарат, который, по прогнозам, должен остановить развивающееся поражение легких. Уточняется, что он работает за счет снижения иммунного ответа организма на инфекцию.

«При последнем КТ у артистки обнаружили семипроцентное поражение легочной ткани обоих легких, хотя при поступлении легкие Ларисы Андреевны были чистыми. Это говорит об отрицательной динамике развития болезни», — заявил собеседник издания.

Препарат для лечения COVID-19 является разработкой российских ученых. Он был зарегистрирован в мае 2020 года. Стоимость одной ампулы лекарственного средства составляет около 50 тысяч рублей и обычно его назначают тяжелобольным пациентам.

Ранее, 3 октября, знакомые телеведущей заявили об ухудшении состояния ее здоровья на фоне коронавируса.

«Ее состояние ухудшается каждый день. Она лежит в кислородной маске. У нее коронавирус естественно остался», — сообщили в окружении знаменитости.

Гузеева признавалась в страхе перед болезнями и смертью

Шоу-бизнес,Видео,Лариса Гузеева,Комсомольская правда,
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