Дочь Спартака Мишулина Карина стала гостьей программы "Когда все дома" на канале "Россия 1". Она часто вспоминает своего знаменитого отца в интервью. В этот раз Карина рассказал о последних днях артиста.

По словам дочери, незадолго до своей смерти Спартаку Мишулину сделали операцию, которую тот перенес хорошо. Поначалу он был весел и бодр, но затем резко состояние начало ухудшаться.

"Ему надо было заменить сердечный клапан. Нам сказали, операция прошла хорошо, но в реанимации что-то произошло Никого судить, обвинять не буду, но у меня есть подозрения, что папу раньше времени отключили от аппарата искусственного дыхания. Сделали это, обрадовавшись, что все так хорошо...",

— рассказала она.

Карина отметила, что сделала такие выводу, потому что поначалу все было хорошо:

"Врачи сказали, что все отлично, папу переводят в палату, все просто супер! Мы с мамой поехали покупать термос, чтобы отвезти куриный бульон в больницу. А утром позвонили со словами: "Не приезжайте". Что-то пошло не так. С мамой ходили в церковь, храм. Спустя несколько дней папы не стало",

— рассказала она о событиях последних дней.

Спартак Мишулин — актер, народный артист РСФСР, Заслуженный деятель культуры Польши. Скончался 17 июля 2005 года.

В своих интервью Карина вспоминает отца с неизменной теплотой и любовью. Она рассказала, что в их доме были под запретом игральные карты, потому что Мишулину они были не по нраву.