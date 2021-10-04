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Дочь Спартака Мишулина: "Папу раньше времени отключили от аппарата искусственного дыхания"

Ювелина Бернст
40 минут назад

Дочь Спартака Мишулина Карина стала гостьей программы "Когда все дома" на канале "Россия 1". Она часто вспоминает своего знаменитого отца в интервью. В этот раз Карина рассказал о последних днях артиста.

"Папу раньше времени отключили от аппарата искусственного дыхания"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам дочери, незадолго до своей смерти Спартаку Мишулину сделали операцию, которую тот перенес хорошо. Поначалу он был весел и бодр, но затем резко состояние начало ухудшаться.

"Ему надо было заменить сердечный клапан. Нам сказали, операция прошла хорошо, но в реанимации что-то произошло Никого судить, обвинять не буду, но у меня есть подозрения, что папу раньше времени отключили от аппарата искусственного дыхания. Сделали это, обрадовавшись, что все так хорошо...",

— рассказала она.

Карина отметила, что сделала такие выводу, потому что поначалу все было хорошо:

"Врачи сказали, что все отлично, папу переводят в палату, все просто супер! Мы с мамой поехали покупать термос, чтобы отвезти куриный бульон в больницу. А утром позвонили со словами: "Не приезжайте". Что-то пошло не так. С мамой ходили в церковь, храм. Спустя несколько дней папы не стало",

— рассказала она о событиях последних дней.

Спартак Мишулин — актер, народный артист РСФСР, Заслуженный деятель культуры Польши. Скончался 17 июля 2005 года.

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В своих интервью Карина вспоминает отца с неизменной теплотой и любовью. Она рассказала, что в их доме были под запретом игральные карты, потому что Мишулину они были не по нраву.

"Папа для меня пример — несмотря на все тонкости профессии, он сумел остаться человеком".

Шоу-бизнес,Тимур Еремеев,Спартак Мишулин,
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