Шутка над Дубовицкой вызвала скандал на «Аншлаге»

Российские юмористы Николай Бандурин и Михаил Вашуков, которые известны своими выступлениями на телепередачах «Кривое зеркало» и «Аншлаг», однажды попали в неловкую ситуацию при исполнении шуточных частушек. Бадурин рассказал в шоу «Секрет на миллион» на НТВ, что купил шутку у одного автора, который ранее продал её Евгению Петросяну.

Фото: Natalya Loginova/Russian Look Natalya Loginova/Russian Look

Выяснилось это позднее, когда номер был уже исполнен. Это стало причиной «публичной порки» от ведущей шоу «Аншлаг» Регины Дубовицкой. Она прямо во время пресс-конференции с журналистами и другими участниками «Аншлага» начала обвинять куплетистов в плагиате.

После этого случая Бандурин и Вашуков решили пошутить уже про саму Дубовицкую.

Я «Аншлаг» смотрю и плачу, что за мать етицкая?! А там Регина в передаче слишком Дубовицкая, — звучала частушка.

Это так разозлило телеведущую, что она вообще разорвала с ними контракт и сказала артистам, что они без неё «сдохнут».

В ходе передачи Николай Бандурин рассказал ведущей Лере Кудрявцевой, как ввязался в финансовую пирамиду и вложил в неё все накопления своей матери. В итоге потратил крупную сумму, но вернуть средства уже не смог.