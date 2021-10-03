Манукян прочел стихи о том, что он хороший парень

Бывший возлюбленной Ольги Бузовой после того, как выложил на всеобщее обозрение ее личную переписку, решил подлатать свою репутацию. Переписку Дава удалил, так как понял, что этот поступок не добавил ему популярности. Зато выложил в инстаграме стихотворение собственного сочинения в видеоформате. Формат - разговор Давида со своим альтер-эго.

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Манукян рассказывает в своем мини-перфомансе, что он на самом деле – простой, обычный парень, но сама обстановка сферы шоу-бизнеса вынуждает его быть жестоким и напористым.

«В большом мире, где я существую, шоубизом который зовут

Я тут царствую, я тут диктую! А подобных тебе тут сожрут.

Это я настоящий. Таким я не так знаменит.

Нет вокруг объективов блестящих. А еще я не Дава — Давид».

Кстати, о том, что Давид – человек с двойным дном, ранее говорил его бывший друг блогер Мухаммат Биттуев.

«Он очень крутой бизнесмен. человек он хитрый, корыстный, говно... Очень много людей это подтвердят. Я первый кто об этом открыто говорит, потому что устал смотреть на то, как люди страдают и молчат».

Мухаммат сказал, что он познакомил Даву с видными людьми в индустрии, когда тот делал первые шаги в этом мире. Однако дружба прекратилась, как только Манукян понял, что больше ничего не получит от общения с ним.