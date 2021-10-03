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Боня пожаловалась на осложнения после прививки

Ирина Лебедева
47 минут назад

Вчера пользователи Всемирной паутины смеялись над экс-участницей «Дома-2» Викторией Боней. Бывшая ярая антипрививочница, она шокировала всех, рассказав, что привилась от коронавируса. Телеведущая сообщила, правда, что была вынуждена это сделать, поскольку иначе она могла бы потерять работу в Европе.

Боня пожаловалась на осложнения после прививки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сегодня Боня сообщила, что она заболела. Она предполагает, что у нее осложнение после прививки В сторис инстаграма она пожаловалась, что чувствует себя х*** (плохо). Однако к докторам пока обращаться не планирует, а будет активно лечиться народными средствами.

«Видимо, пошел эффект от прививки, такое ощущение, что я заболеваю. Надеюсь, это не корона. И надеюсь, что меня не сглазили все, кто ополчился против меня. Напилась имбиря, насосалась чеснока», - рассказала она фолловерам.

Ранее телеведущая и блогер Виктория Боня призналась, что скучает по своей дочери Анджелине, которую забрал к себе ее отец, миллионер из Монако Алекс Смерфит.

Одна из подписчиц предложила Боне жить вместе с дочерью, однако телеведущая резко отреагировала на комментарий.

«Отец имеет такие же права, как и мама. Из-за такого мышления, как у вас, в нашей стране половина детей не знают, кто их отец, и не видят их годами. Вам еще, видимо, рано рассуждать на такие темы».

Шоу-бизнес,Виктория Боня,
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