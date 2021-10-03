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Бузова призналась: «Я бы вышла за себя замуж»

Ирина Лебедева
1 час назад

Ольга Бузова после сюрприза, который ей преподнес бывший возлюбленный Дава, выложив в сеть личную переписку, старается «держать лицо». В сторис инстаграма она опубликовала коротенькие ролики, характеризующие ее отношение к представителям мужского пола.

Бузова призналась: «Я бы вышла за себя замуж»
Фото: InstagramInstagram

На первом телеведущая предстает перед поклонниками в мужском костюме и с галстуком-бабочкой, правда, при ярком макияже. Внешность подкорректирована фильтром – и звезда пишет:

«Я бы вышла за себя замуж».

Далее Ольга показала микропародию на Елену Степаненко. На бузовой вечернее алое платье в пол, фоном – голос экс-супруги Евгения Петросяна.

«Я-то думала, что он меня бросил, а посмотрела на себя в зеркало — нет, потерял! Потому что женщина — не спирт: разведенная слабее не становится!»

Елена Степаненко пережила относительно недавно расставание с супругом. Юморист Евгений Петросян ушел к своей молодой помощнице. Суды по разделу имущества тянутся до сих пор.

Ольга Бузова после своего 35-летнего юбилея рассталась Давидом Манукяном – их считали идеальной парой. Ольга обвинила своего возлюбленного в изменах и рукоприкладстве.

Телеведущая и певица Ольга Бузова высказалась в адрес своего бывшего супруга и других экс-ухажеров, что они «кормятся» за счет ее имени.

Шоу-бизнес,Давид Манукян,Евгений Петросян,Елена Степаненко,Ольга Бузова,
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