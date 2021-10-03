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Психиатр оценил стремление Бузовой общаться с Манукяном

Ирина Лебедева
23 минуты назад

Завершившийся некрасивыми обвинениями роман Ольги Бузовой и Давида Манукяна остался в прошлом. Но, как оказалось, многое осталось недоговоренным и недосказанным.

Психиатр оценил стремление Бузовой общаться с Манукяном
Фото: InstagramInstagram

У экс-любовников продолжается перепалка в социальных сетях. Ольга в очередной раз нелестно отозвалась о бывшем, Манукян выложил на всеобщее обозрение личную переписку, и все узнали, что телеведущая названивала ему по ночам с просьбой поговорить.

Известный врач-психиатр Дмитрий Клевцов считает, что подобное поведение характерно для женщин, покинутых мужчинами, но цепляющихся за отношения.

«По всей видимости, разрыв произошел по его инициативе. У нее нет этого ощущения, что ей эти отношения не нужны. Ей, по всей видимости, эти отношения нужны, но на ее условиях. Видимо, он не принял ее условий, произошел разрыв, но она не готова окончательно внутри его оставить», - объясняет врач- психиатр в интервью изданию Blitz.Plus.

Для того, чтобы подобное преследование и выплескивание чувств прекратилось, по мнению эксперта, Даве следует полностью прекратить реагировать на попытки общения, предпринимаемые Ольгой. Если же он будет продолжать словесные баталии, все затянется до бесконечности.

Блогер Давид Манукян получил серьезную травму плеча, из-за которой ему требуется операция. Из-за этого он не сможет принять участие в проекте «Ледниковый период», - сообщает «Спорт-Экспресс».

Манукян повредил руку во время одной из тренировок со своей партнершей олимпийской чемпионкой Аделиной Сотниковой.

Шоу-бизнес,Давид Манукян,Аделина Сотникова,
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