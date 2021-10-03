Психиатр оценил стремление Бузовой общаться с Манукяном

«По всей видимости, разрыв произошел по его инициативе. У нее нет этого ощущения, что ей эти отношения не нужны. Ей, по всей видимости, эти отношения нужны, но на ее условиях. Видимо, он не принял ее условий, произошел разрыв, но она не готова окончательно внутри его оставить», - объясняет врач- психиатр в интервью изданию Blitz.Plus.