«Трибьюта не будет»: возвращение «Тату» под вопросом

Совсем недавно все заговорили о возвращении на сцену легендарной группы «Тату». Бывшая солистка группы Лена Катина сообщила, что они с Юлией Волковой забыли старые обиды и собираются записать совместный альбом. Более того, она сказала, что о «татушках» будет снят сериал.

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Однако композитор Сергей Галоян запретил группе «Тату» записывать трибьют. Об этом он заявил на личной странице в инстаграме.

«Ребят, никакого «трибьюта» 2022 не будет, я не давал разрешения и не собираюсь».

Галоян также показал документы, в которых артистки соглашались публично не исполнять некоторые песни группы «Тату». Однако Катина выступала с ними, нарушив договор.

Это, в частности, такие хиты как «Нас не догонят» и «Я сошла с ума». Их запрещено исполнять даже на других языках.

Галоян заявил, что обратится в Арбитражный суд с иском о защите авторских прав, если группа «Тату» будет выступать вместе. В последний раз девушки вместе выступили в 2014 году на Олимпиаде в Сочи. Но фактически коллектив распался гораздо раньше.

В 2009 году всемирно известная группа «Тату» объявила о распаде. Отношения Лены Катиной и Юли Волковой стали напряженными, певицы сделали акцент на сольной карьере.