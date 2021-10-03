«Очень страшно»: маму Борисовой забрали в больницу

«Извините, что пропала так надолго. Мама болеет ковидом. Вчера забрали в больницу, поддерживают кислородом. В свете последних событий я очень переживаю. Держись, любимая. Сейчас мама в больнице, и мне, и ей очень страшно. В общем, ситуация такая. Температура у нее уже ровно неделю, максимально поднималась до 39. Но мы же часто слышали и знаем, что заболевшие ковидом часто принимают решение лечиться дома, считая, что у них все хорошо. Мама говорила, что у нее легкие не задеты. Так было пять дней, она была уже радостная », - волнуется Дана.