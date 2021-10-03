Гордон избавился от алкогольной зависимости и вернулся на телевидение

Александр Гордон довольно долго отсутствовал в эфире на своих программах. А программу «Мужское/Женское» Юлия Барановская вела одна, и зрители уже начали волноваться за судьбу 57-летнего телеведущего.

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И вот последний на этой неделе эфир Барановская и Гордон, наконец-то вели вдвоем. Александр немного поправился и вид у него просто цветущий. Правда, о причинах отсутствия ни он ни его коллега говорить не захотели.

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Однако журналисты «Комсомольской Правды» смогли разложить всю историю по полочкам. Еще в феврале этого года Александр Гарриевич переболел ковидом. Он лежал в 52- больнице. После выздоровления телеведущий вышел на работу, и тут его накрыл постковидный синдром. Проблемы со сном, памятью, депрессивное состояние – все это Гордон пытался заглушить спиртным. Тем более, что после очередного развода он жил один.

Руководство телеканала в итоге было вынуждено пригрозить Александру увольнением. Страх выпасть из профессии сработал – ведущий обратился к медикам и несколько месяцев проходил специализированное лечение.

И вот на днях Гордон вышел на работу. Перед своей программой «Док-ток» Александр обратился к зрителям.

«Перед тем, как начать новый сезон, который, я точно знаю, вы ждали – хочу обратиться к вам. Знаю, что многие посмотрели интервью, которое я дал известному блогеру. В этом интервью я не лукавил, когда сказал, что зашел в тупик. Не буду винить в этом ни ковид, ни постковид, ни сложный график. Выход из этого тупика я нашел самый скверный – алкоголь. Дошло до того, что я мог пить на записях программ, что непрофессионально и совершенно недопустимо. Летом было время выдохнуть, подумать. И обратиться за помощью к лучшим специалистам. Их рекомендации я выполнял и продолжаю выполнять, и убежден, что этот, надо сказать довольно тяжелый, период моей жизни остался в прошлом».

Александр Гордон - популярный телеведущий «Мужское/Женское» на первом канале в интервью на шоу «ВДудь» открыто рассказал о том, как проводит свои рабочие дни, а также признался, что пристрастился к алкоголю. Александр сказал, что выпивает перед выходом в эфир бокал белого вина, и что для него – это норма. При этом он позволял себе пить напитки и покрепче.