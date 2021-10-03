Миро считает, что Губин сам загубил свое будущее

Андрей Губин суперпопулярный когда-то исполнитель, давно уже не выступает на сцене. И вообще о нем почти ничего не было слышно в последние годы. Но недавно он все-таки дал интервью, в котором рассказал о своей несложившейся судьбе – безденежье, тяжелая болезнь, забвение. Певец признался, что уже не ждет от жизни ничего хорошего, существует по инерции и ждет, когда болезнь добьет его.
«Есть хотелось. Был момент, когда я уже думал продавать свою единственную квартиру. Мне не на что было жить.
Мне каждый день тяжело дышать. Дышать тяжело, понимаете? Я умираю, а вы меня на сцену гоните. Мне даже под фонограмму постоять с микрофоном нелегко», - говорит он.
Причину заболевания Андрей видит в спортивных травмах, полученных в молодости, которые потом дали осложнения.
«Очень жаль Губина. Мог бы писать песни, получать миллионы, но вынужден раздавать интервью Испоганить жизнь очень несложно. Потерять деньги, здоровье. Если, конечно, жить, не думая наперед», — написала она.
Миро напоминает, что у кумира 90-х проблемы с алкоголем.
«Да, я выпивал после концерта, не скрываю. И сейчас иногда выпиваю. Но выпивать и бухать — это разные вещи», приводит она слова Андрея.
И тут же комментирует:
«Действительно, что такое раз в две недели? Значит, дело в диагнозе - решено».
Также она берет под сомнение «нищету» артиста. Ведь у него есть отчисления за прошлые хиты. И их не сравнить, к примеру, с пенсиями.
«Хуже всего, что Андрей умирает бедным. То есть, некоторые считают, что у исполнителя есть гонорары за песни (сотни тысяч в месяц), но у Губина опять же другое мнение:
«Миллион рублей для моей песни — это мало. Еще в 1990-е хиты стоили от 15 тысяч долларов, а рынок с тех пор прилично вырос, гонорары увеличились. И потом, смотря какую песню продавать. У меня есть песни, которые подошли бы Рианне».
47-летний Андрей Губин имеет диагноз левосторонней прозопалгии, из-за заболевания певец уже долгое время не появляется на публике, страдая от болей во всем теле. Многие знают его по таким хитам, как «Лиза», «Мальчик-бродяга» и «Зима, холода».
Возвращаться на сцену певец не планирует. Певец живет один, его отец и мать умерли много лет назад, а свою семью музыкант так и не завел.