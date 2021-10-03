Миро считает, что Губин сам загубил свое будущее

Андрей Губин суперпопулярный когда-то исполнитель, давно уже не выступает на сцене. И вообще о нем почти ничего не было слышно в последние годы. Но недавно он все-таки дал интервью, в котором рассказал о своей несложившейся судьбе – безденежье, тяжелая болезнь, забвение. Певец признался, что уже не ждет от жизни ничего хорошего, существует по инерции и ждет, когда болезнь добьет его.

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«Есть хотелось. Был момент, когда я уже думал продавать свою единственную квартиру. Мне не на что было жить.

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Мне каждый день тяжело дышать. Дышать тяжело, понимаете? Я умираю, а вы меня на сцену гоните. Мне даже под фонограмму постоять с микрофоном нелегко», - говорит он.

Причину заболевания Андрей видит в спортивных травмах, полученных в молодости, которые потом дали осложнения.

Лена Миро, известный блогер, убеждена, что во многом в своих бедах Губин виноват сам.

«Очень жаль Губина. Мог бы писать песни, получать миллионы, но вынужден раздавать интервью Испоганить жизнь очень несложно. Потерять деньги, здоровье. Если, конечно, жить, не думая наперед», — написала она.

Миро напоминает, что у кумира 90-х проблемы с алкоголем.

«Да, я выпивал после концерта, не скрываю. И сейчас иногда выпиваю. Но выпивать и бухать — это разные вещи», приводит она слова Андрея.

И тут же комментирует:

«Действительно, что такое раз в две недели? Значит, дело в диагнозе - решено».

Также она берет под сомнение «нищету» артиста. Ведь у него есть отчисления за прошлые хиты. И их не сравнить, к примеру, с пенсиями.

«Хуже всего, что Андрей умирает бедным. То есть, некоторые считают, что у исполнителя есть гонорары за песни (сотни тысяч в месяц), но у Губина опять же другое мнение:

«Миллион рублей для моей песни — это мало. Еще в 1990-е хиты стоили от 15 тысяч долларов, а рынок с тех пор прилично вырос, гонорары увеличились. И потом, смотря какую песню продавать. У меня есть песни, которые подошли бы Рианне».

47-летний Андрей Губин имеет диагноз левосторонней прозопалгии, из-за заболевания певец уже долгое время не появляется на публике, страдая от болей во всем теле. Многие знают его по таким хитам, как «Лиза», «Мальчик-бродяга» и «Зима, холода».