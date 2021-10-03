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«Если мама узнает – убьет». Дочь Успенской крестилась втайне от матери

Ирина Лебедева
1 час назад

Татьяна Плаксина, дочь Любови Успенской, решила обратиться к христианской религии. В ее семье исповедовали иудаизм. Сделала она это втайне от матери и предполагает, что та разгневается. Причина обращения – желание порвать со своим прошлым, избавиться окончательно от наркотической зависимости. Об этом сообщила «Комсомольская Правда».

«Если мама узнает – убьет». Дочь Успенской крестилась втайне от матери
Фото: InstagramInstagram

Отношения у звезды отечественного шансона с взрослой дочерью – Татьяне Плаксиной уже за 30 – складываются трудно. Не так давно Татьяна обвинила мать во всех смертных грехах, сделав это в телеэфире на всю страну. Затем она уехала к отцу в Соединенные Штаты. Но мужчина не стал посвящать свою жизнь проблемам дочери, в результате здоровьем девушки вновь занялась Любовь Залмановна.

Она положила дочь в клинику, вроде бы, по ее словам, лечение дало хороший результат. Успенская начала рекламировать таланты Татьяны – та рисует, а также выстраивать перспективы представить ее, как певицу – данные вроде бы есть.

Однако у Плаксиной вновь случился срыв и она попала в психиатрическую клинику. После клиники Татьяна решила обратиться за помощью к богу.

О том, что девушка перешла в христианство, рассказал крестивший ее священник. По словам отца Владимира, Плаксина боится, что мама не одобрит ее поступок.

«Она мне говорит: «Если мама узнает, она убьет меня». Она осознала, что это ей нужно, потому что дальше было уже некуда», - сообщил священнослужитель.

Отец Владимир знает, что Татьяна была наркозависимой. Он уверен, что ее звездная мама, простит ее. Ведь главное для матери – чтобы она была здорова и обрела душевный покой.

Татьяна Плаксина в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ обвинила мать в том, что та запирала ее на ключ и даже душила. Позднее она написала пост в Instagram, в котором извинилась перед матерью. Сама певица заявила, что после тяжелой аварии, в которую попала Татьяна, «душевное состояние той пошатнулось».

Шоу-бизнес,Любовь Успенская,НТВ,
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