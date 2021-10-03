Актриса и телеведущая Лариса Гузеева лежит в больнице в Коммунарке уже вторую неделю, у нее диагностирован коронавирус. И, к сожалению, лучше ей не становится. Если во время первого обследования легкие телесвахи были чистыми, то при повторном КТ обнаружилось небольшое, но поражение, и оно растет.

Лариса дышит кислородом, также у нее повреждены почки. Медики называют подобное отрицательной динамикой, - пишет «Комсомольская Правда».

Друзья телеведущей считают, что вирус попал в ее ослабленный диетами организм. Артистка худела ради роли в кино – ее как раз пригласили сниматься в полном метре.

«Мы та старая актерская школа, когда для роли можем наголо побриться, набрать вес или наоборот, похудеть. Это часть профессии», - сказал Эвклид Кюрдзидис в эфире шоу «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Гузеева работала буквально на износ. Возможно, усталость и затяжной стресс тоже сказались в данной ситуации.

«Я знаю, что все свахи в деревне болеют. Подвержены всем стрессам, болезням. А там программа такая, много энергии требует. Надо связать чьи-то судьбы, в этом принимать участие", - уверен звездный стилист Сергей Зверев.

Сама Гузеева в первые дни госпитализации выходила на связь с поклонниками и близкими через социальные сети, даже выставляла видеоролики из больничной палаты. Сейчас Лариса Андреевна сосредотачивает все силы на борьбе с болезнью.