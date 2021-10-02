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Экс-солистка объявила о воссоединении «Тату»

Газета.Ru
13 минут назад

Бывшая солистка группы «Тату» Лена Катина объявила о творческом воссоединении с Юлией Волковой, второй участницей легендарного поп-дуэта. Об этом Катина рассказала на своей странице в Instagram.

«Официальный трибьют «Тату» — весна 2022 года, где примем участие мы с Юлей», — отметила исполнительница, отвечая на вопросы подписчиков.

Она также рассказала, что фанаты увидят любимых певиц вместе на экране — в ближайшее время выйдет сериал с участием Катиной и Волковой. На каком именно сервисе он будет выпущен, пока не сообщается.

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Группа «Тату» была создана в 1999 году продюсером Иваном Шаповаловым совместно с композитором Александром Войтинским. Со временем она стала самым успешным российским экспортным проектом. Последний раз дуэт выступил на открытии Зимних Олимпийских игр в Сочи в феврале 2014 года — к тому времени Катина уже несколько лет занималась сольной карьерой.

Ранее Катина высказалась об организации трибьют-концерта «Тату».

В августе этого года ведущая MTV Ася Калясина заявила, что дуэт «Тату» прекратил свое существование «из-за внутренних конфликтов между продюсерами и музыкантами, работавшими с певицами». Она указала на то, что группа была искусственно спродюсированной и не существовала сама по себе.

Шоу-бизнес,Иван Шаповалов,Лена Катина,Александр Войтинский,Юлия Волкова,
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