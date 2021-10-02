Бондарчук объявил о решении всех проблем киностудии «Ленфильм»

Режиссер и председатель совета директоров студии Федор Бондарчук по итогам совещания с вице-премьером Татьяной Голиковой сообщил журналистам, что долги «Ленфильма» погашены, проблемы закрыты. Об этом информирует ТАСС.

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«По большому счету, у меня сегодня большой праздник, потому что мы долгие годы к этому шли. Долги у студии закрыты, непрофильный актив продан, ВТБ возвращает деньги, это все происходит вот сейчас, днями. Программа развития "Ленфильма" одобрена, "золотая коллекция" возвращается на студию», - рассказал Бондарчук.

Ранее «Ленфильм» погибал под грузом финансовых обязательств, исполнить которые студия оказалась не в состоянии. Еще в 2013 году было заключено кредитное соглашение с банком БТБ на полтора млрд рублей. С того времени набежало еще 700 млн по процентам. Также «Ленфильм» задолжал налоговой инспекции, Госфильмофонду и т.д.

Для спасения «Ленфильма» Правительство РФ включило киностудию в реестр системообразующих предприятий. В прошлом году сообщалось, что киностудия получила от министерства культуры 486,6 млн рублей для погашения части банковского кредита.

Режиссер Федор Бондарчук подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «Федор Бондарчук». Согласно заявлению, товарный знак позволит ему под этим брендом заниматься рекламой и управлением бизнесом, осуществлять деятельность киностудии, писать сценарии, снимать картины.