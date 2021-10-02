Шаляпин принял решение по поводу наследства умершей супруги

Мать Прохора Шаляпина озвучила решение сына по поводу его наследства от умершей супруги.

Татьяна Дэвис была состоятельной дамой, владелицей сети адвокатских контор. Но бывший ее мужем всего два месяца Прохор ни на что не претендует. По словам его мамы, Елены Колесниковой, певец собирается «поступить по совести». Об этом пишет «Комсомольская Правда».

«Ни на какое наследство мы претендовать не будем. Сын сказал: «Я даже не собираюсь претендовать на наследство, это всё не моё. Я поступлю по совести, всё наследство должно принадлежать её семье, то есть достаться родителям», - передала его слова Елена.

Однако многие считают, что слова Шаляпина ничего не значат и ему и так ничего не полагается. Недаром перед бракосочетанием Татьяна Дэвис, заработавшая свое состояние на семейном праве, заставила Прохора подписать 150-страничный брачный контракт.

«Татьяна владеет в Канаде адвокатской сетью, которая в первую очередь специализируется на разводах, - рассказывал актер Георгий Кирьянов, ставший свидетелем на свадьбе Дэвис и Шаляпина. - Именно поэтому первым делом они подписали с Прохором брачный контракт толщиной в 150 страниц. Это было желание Тани. Ей нужна была гарантия, что Прохор не сбежит с «подводной лодки», прихватив ее миллионы».

42-летняя супруга Шаляпина Татьяна Клаудия Дэвис скончалась от коронавируса спустя два месяца после свадьбы. Женщина почувствовала себя плохо после бракосочетания, однако сперва не решилась лечь в больницу и занималась самолечением. В результате в госпиталь Дэвис отправилась уже в состоянии полубреда. Кроме того, врачи госпитализировали ее отца и мать.