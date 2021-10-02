Скончался российский режиссер и актер Марк Семененко

Российский режиссер и актер Марк Семененко ушел из жизни в возрасте 51 года утром 2 октября.

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Об этом сообщил на Facebook его коллега Игорь Мишин.

Семененко родился 16 февраля 1970 года в Рязани. В 1999-м окончил факультет драматического искусства Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства (СПбГАТИ) по специальности "Режиссура кино и ТВ".

Марк Семененко много лет работал в Волгограде на местном телевидении. Он режиссировал тематические передачи на ВГТРК. Несколько лет назад переехал в Москву.

Как режиссер участвовал в работе над сериалами "Детективы" и "Верное средство". Как актер снялся в "Зое" с Ириной Пеговой – сериале о актрисе Зои Федоровой, убитой в Москве в 1981-м.