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Скончался российский режиссер и актер Марк Семененко

Ирина Лебедева
26 минут назад

Российский режиссер и актер Марк Семененко ушел из жизни в возрасте 51 года утром 2 октября.

Скончался российский режиссер и актер Марк Семененко
Фото: FacebookFacebook

Об этом сообщил на Facebook его коллега Игорь Мишин.

Семененко родился 16 февраля 1970 года в Рязани. В 1999-м окончил факультет драматического искусства Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства (СПбГАТИ) по специальности "Режиссура кино и ТВ".

Марк Семененко много лет работал в Волгограде на местном телевидении. Он режиссировал тематические передачи на ВГТРК. Несколько лет назад переехал в Москву.

Как режиссер участвовал в работе над сериалами "Детективы" и "Верное средство". Как актер снялся в "Зое" с Ириной Пеговой – сериале о актрисе Зои Федоровой, убитой в Москве в 1981-м.

О причинах смерти Марка Семененко, времени и месте прощания с актером пока не сообщается.

Шоу-бизнес,Марк Семененко,Ирина Пегова,ВГТРК,
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