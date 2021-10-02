Скончался российский режиссер и актер Марк Семененко

Российский режиссер и актер Марк Семененко ушел из жизни в возрасте 51 года утром 2 октября.
Об этом сообщил на Facebook его коллега Игорь Мишин.
Семененко родился 16 февраля 1970 года в Рязани. В 1999-м окончил факультет драматического искусства Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства (СПбГАТИ) по специальности "Режиссура кино и ТВ".
Марк Семененко много лет работал в Волгограде на местном телевидении. Он режиссировал тематические передачи на ВГТРК. Несколько лет назад переехал в Москву.
Как режиссер участвовал в работе над сериалами "Детективы" и "Верное средство". Как актер снялся в "Зое" с Ириной Пеговой – сериале о актрисе Зои Федоровой, убитой в Москве в 1981-м.
О причинах смерти Марка Семененко, времени и месте прощания с актером пока не сообщается.