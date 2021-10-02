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Умер актер театра и кино Андрей Дубовский

Ирина Лебедева
2 октября 2021

Московский драматический театр имени Пушкина на своей страничке в Facebook сообщает о смерти актера Андрея Федоровича Дубовского.

Умер актер Андрей Дубовский
Фото: FacebookFacebook

«Этот одаренный, невероятной грации и утонченной красоты артист служил в нашем театре с 1988 года. Здесь он сыграл ведущие роли в спектаклях «Сон в летнюю ночь», «Школа шутов», «Нельская башня», «Принцесса Брамбилла» и многих других.

Тяжелая болезнь на долгие годы лишила его возможности работать, он тосковал по сцене, всегда живо интересовался новостями театра.

Светлая память Андрею Фёдоровичу, глубокие соболезнования его родным и близким».

Андрей Дубовский окончил ГИТИС, в 80-х работал в Центральном академическом театре Советской Армии, а затем – и в Театре имени Пушкина. Известность ему принесли роли Джузеппе Страдивари в сериале «Визит к Минотавру» и лорда Джулиана Уэйда в «Одиссее капитана Блада». Успел сыграть в «Тайнах дворцовых переворотов», «Стране глухих», «Графине де Монсоро», «Первой любови» и «Палате номер шесть».

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Дубовскому было всего 44 года, когда он перенес тяжелый инсульт. Актер выжил, но на всю оставшуюся жизнь остался парализованным.

Время и место прощания с актером будет объявлено дополнительно.

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