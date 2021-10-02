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«Мы нормальные!» Галкин выложил видео с домашней вечеринки

Ирина Лебедева
49 минут назад

Алла Пугачева и Максим Галкин собрали друзей и записали свои посиделки на видео. После чего забавный ролик Максим выложил на своей страничке в инстаграме. Юморист и Примадонна объясняют: звезды – такие же люди, как и все.

«Мы нормальные!» Галкин выложил видео с домашней вечеринки
Фото: InstagramInstagram

«Уважаемые подписчики! Мы такие же, как и вы! До того, как включилась камера, мы веселились, выпивали, рассказывали анекдоты иногда матерные! Но потом Лайма придумала, что надо чтобы что-то осталось в истории поприличнее, и вот мы сели в хорошем таком актерском зажиме », - смеется Галкин.

Алла Пугачева – в центре компании. Звезда облокотилась на кресло своего супруга и с улыбкой слушает, как он вещает на камеру. Ну а для того, чтобы сборище не показалось зрителям слишком серьезным и скучным, она периодически аккуратно демонстрирует стройные ножки в супермини.

Друзья сидят, разговаривают, вспоминают забавные истории.

«Если вам кажется, что мы неестественные, то это просто потому, что мы не так любим сниматься. Не подумайте, что мы идиотски собираемся, сидя на пяти стульях. Короче говоря, мы нормальные!» — заключил супруг Аллы Борисовны.

Видеоролик Максим подписал, перечислив для подписчиков всех своих друзей поименно.

«Очень здорово посидели дружеской компанией у нас дома! Лайма, Олег Газманов с Марусей, Стас Намин, Валера Леонтьев, было классно! Всегда ждём друзей!»

Алла Пугачева и Максим Галкин потратили на празднование дня рождения своих детей-двойняшек Лизы и Гарри около 9 млн рублей. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на организатора праздника Екатерину Горелову.
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