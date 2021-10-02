«Мы нормальные!» Галкин выложил видео с домашней вечеринки

«Уважаемые подписчики! Мы такие же, как и вы! До того, как включилась камера, мы веселились, выпивали, рассказывали анекдоты иногда матерные! Но потом Лайма придумала, что надо чтобы что-то осталось в истории поприличнее, и вот мы сели в хорошем таком актерском зажиме », - смеется Галкин.