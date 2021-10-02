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Ахеджакова опровергла слухи о вызове  в Следственный комитет

Ирина Лебедева
48 минут назад

В СМИ прошла информация о том, что актрису Лию Ахеджакову якобы вызвали на допрос в СК в связи со спектаклем «Первый хлеб», на который пожаловалась общественная организация "Офицеры России". Они обратились в Генпрокуратуру и московскую мэрию, так как усмотрели в спектакле оскорбление ветеранов.

Ахеджакова опровергла слухи о вызове в Следственный комитет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Народная артистка России назвала эту информацию ложной. Действительно, месяц или чуть более назад в театр приезжал представитель Следственного комитета, тогда ее и вызывали на беседу – но в театр, - сообщает РИА Новости.

«Следователь очень деликатно разговаривал со мной», - сказала актриса.

С тех пор никто из силового ведомства Лию Ахеджакову не беспокоил. Сама актриса не считает, что спектакль оскорбителен для ветеранов и никакого поругания заслуженных людей в нем нет.

Спектакль никто не снимал с показов, «Первый хлеб» с участием Лии Ахеджаковой включили в программу нового сезона. Ближайшие сеансы анонсированы на 3 и 4 октября

В августе Ахеджакова пожаловалась на травлю после скандала, вызванного спектаклем «Первый хлеб» в театре «Современник». Она отметила, что ее поддерживает муж. Он следит за тем, что пишут об актрисе в интернете, а также проверяет фальшивые аккаунты, которые ведутся от имени его супруги. Ахеджакова считает, что, если муж от нее уйдет, ей настанет конец.

Шоу-бизнес,Лия Ахеджакова,Генпрокуратура РФ,Правительство Москвы,СКР,РИА Новости,
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