Ахеджакова опровергла слухи о вызове  в Следственный комитет

В СМИ прошла информация о том, что актрису Лию Ахеджакову якобы вызвали на допрос в СК в связи со спектаклем «Первый хлеб», на который пожаловалась общественная организация "Офицеры России". Они обратились в Генпрокуратуру и московскую мэрию, так как усмотрели в спектакле оскорбление ветеранов.

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Народная артистка России назвала эту информацию ложной. Действительно, месяц или чуть более назад в театр приезжал представитель Следственного комитета, тогда ее и вызывали на беседу – но в театр, - сообщает РИА Новости.

«Следователь очень деликатно разговаривал со мной», - сказала актриса.

С тех пор никто из силового ведомства Лию Ахеджакову не беспокоил. Сама актриса не считает, что спектакль оскорбителен для ветеранов и никакого поругания заслуженных людей в нем нет.

Спектакль никто не снимал с показов, «Первый хлеб» с участием Лии Ахеджаковой включили в программу нового сезона. Ближайшие сеансы анонсированы на 3 и 4 октября