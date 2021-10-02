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Мясников призвал россиян не брать пример с Распутиной

Ирина Лебедева
1 час назад

Певица Мария Распутина поделилась с публикой своим рецептом сохранения красоты и молодости. Певица предлагает выпивать натощак шесть стаканов теплой воды. А в воду она добавляет перекись водорода, - рассказывает портал fedpress.ru

Мясников призвал россиян не брать пример с Распутиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Телеведущий и врач Александр Мясников считает этот совет не просто глупым, но еще и опасным. Вместо омоложения есть реальный шанс угробить собственный организм.

Как практикующий врач, Мясников считает безвредными и проверенными десятилетиями более эффективные способы – здоровое питание, занятия спортом, отказ от вредных привычек и борьбу со стрессом.

Людям старше 60 лет рекомендуется делать прививки не только от гриппа и коронавируса, ранее рассказал в своем Telegram-канале Александр Мясников. Доктор отметил, что необходимо также пройти вакцинацию от пневмококка и уточнить, нужно ли ревакцинироваться от гепатита В. Совет также касается людей, у которых есть хронические заболевания

Шоу-бизнес,Александр Мясников,ФедералПресс,
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