Свадьбу блогера Солодар оценили в 300 миллионов рублей

Мария Солодар, блогер и бизнесвумен, вышла замуж за бизнесмена из Франции. По мнению журналистов, это была самая дорогая свадьба 2021 года.

Фото: Instagram Instagram

Торжество отмечали не где-либо, а в далекой жаркой Африке. Шикарный отель The Royal Livingstone в Саванне целых пять дней был закрыт для посторонних – он обслуживал только гостей молодоженов. А их было порядка 70 человек.

В программе были мальчишник и девичник, ужин с африканскими деликатесами, рафтинг, сафари и большой праздник. В отеле установили огромную сцену, а вокруг столов гостей разместили светодиодные экраны.

Все – начиная от продуктов, декора и заканчивая оборудованием, привезли на самолетах. Также частные джеты были наняты для перевозки гостей, обслуживающей команды (200 человек) и артистов. Как рассказывает «Комсомольская правда», отель тонул в живых цветах, и даже пледы для гостей были украшены вышитыми монограммами с инициалами молодых.

Под стать обстановке были и гости. Помимо близких молодоженов, присутствовали их друзья. Создательница «Марафона желаний», блогер Елена Блиновская, бизнесмен Михаил Дашкиев, бывший муж Памелы Андерсон принц Маркус и многие другие.

Развлекали гостей группа «Иванушки International» «Artik&Asti», а также французские певцы Хелена Сегара и Дэмиен Сарг – звезды основного состав мюзикла «Нотр-Дам де Пари». Из столицы же была выписана команда кулинаров во главе с известным поваром Евгением Козубовым. Конечно, не обошлось без трюфелей, черной икры и изысканных напитков.

По подсчетам журналистов, это действо обошлось паре как минимум в 300 миллионов рублей. Artik&Asti» получили гонорар 100 тысяч евро (8,4 миллиона рублей). Группа «Иванушки International» - 50 тысяч евро (4,2 миллиона рублей). Аренда частных самолетов «потянула» на 320 тысяч евро (27 миллионов рублей).