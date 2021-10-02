Рома Зверь отсудил у школы деньги за обучение дочерей

Фронтмен группы «Звери» Роман Зверь (по паспорту – Билык) выиграл судебную тяжбу с частной столичной школой Seymour House, где учились его дочери. В свое время музыкант отдал девочек учиться в это закрытое английское учебное заведение, но в итоге остался недоволен качеством образования.

Фото: ТАСС ТАСС

Роман перевел детей в другую школу, а администрацию Seymour House попросил вернуть часть денег за неоконченное обучение. Но договориться по-хорошему не получилось. Тогда разгневанный отец подал иск в Хамовнический суд столицы. Об этом пишет Телеграм-канал Baza.

Победа осталась за Романом. Теперь по требованию правосудия администрация учебного заведения должна вернуть ему около 2000 евро.