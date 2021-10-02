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Лидер «Зверей» отсудил у частной школы деньги за обучение дочерей

Ирина Лебедева
32 минуты назад

Фронтмен группы «Звери» Роман Зверь (по паспорту – Билык) выиграл судебную тяжбу с частной столичной школой Seymour House, где учились его дочери. В свое время музыкант отдал девочек учиться в это закрытое английское учебное заведение, но в итоге остался недоволен качеством образования.

Рома Зверь отсудил у школы деньги за обучение дочерей
Фото: ТАССТАСС

Роман перевел детей в другую школу, а администрацию Seymour House попросил вернуть часть денег за неоконченное обучение. Но договориться по-хорошему не получилось. Тогда разгневанный отец подал иск в Хамовнический суд столицы. Об этом пишет Телеграм-канал Baza.

Победа осталась за Романом. Теперь по требованию правосудия администрация учебного заведения должна вернуть ему около 2000 евро.

Роман Билык женат на модели Марине Королевой. 21 февраля 2008 года певец впервые стал отцом. У него появилась на свет дочь Ольга. А 9 июля 2015 года в семье вновь произошло пополнение. Супруга артиста родила еще одну девочку. Малышку назвали Зоей.

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