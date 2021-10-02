Скандальный блогер Руслан (по паспорту Музаффар) Бобиев, приехавший в Россию из Таджикистана, может быть осужден по ч. 1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих), пишет ТАСС.

Ранее Бобиев опубликовал в социальных сетях фотографию с имитацией полового акта на фоне храма Василия Блаженного. При этом его партнерша была одета в куртку с надписью "Полиция".

Вскоре они оба были задержаны сотрудниками правоохранительных органов и привлечены к административной ответственности. Им присужден арест на 10 суток со штрафом в размере 5 тыс. рублей. Также суд обязал власти выдворить блогера за пределы РФ.

Бобиев публично извинился и попросил отправить его на родину. Но, судя по всему, это может произойти не скоро. Следователем отдела СК по Тверскому району Москвы возбуждено уголовное дело по статье, которая предусматривает наказание до одного года лишения свободы.

Аккаунт Бобиева в Instagram со 100 тыс. подписчиков заблокировали. Известно, что официального дохода он не имеет, учится в МГУ, а зарабатывал на жизнь пранками. Инциденты записывались на видео, а затем выкладывались в интернет.