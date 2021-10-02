Друг жены Шаляпина раскрыл подробности о ее смерти

Безвременный уход из жизни супруги российского певца Прохора Шаляпина, 42-летней летней канадской миллионерши Татьяны Дэвис, стал горькой неожиданностью не только для ее близких. Это известие шокировало буквально всех.

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Молодая женщина, престижная клиника, опытные доктора. Сама Татьяна была уверена в том, что поправится. Однако ковид оказался сильнее. Об этом рассказывает «Собеседник».

Друг певца, Виктор, рассказал, что Татьяна неделю лечилась дома после того, как у нее диагностировали ковид. Сначала она не видела поводов для госпитализации – женщина чувствовала себя достаточно неплохо. Однако за это время у нее развилось обширное поражение легких. Пришлось вновь обратиться к медикам.

«В больнице у неё выявили обширное поражение лёгких. Медики настояли на госпитализации. Таня в больницу особо не хотела, но выбора не было», — сообщил Виктор.

Первое время казалось, что развитие болезни остановили. Дэвис созванивалась с супругом, общалась с друзьями. Удаленно, конечно. Но через две недели наступило резкое ухудшение. 29-го августа Татьяну ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Но даже тогда еще никто не верил в трагический исход.

«Таня верила, что обязательно поправится. Медицина в США развита лучше, нежели в России. Тамошние медики предпринимали все усилия, использовали все методики. Но ничего не помогало. Таню были вынуждены подключить к аппарату ИВЛ и ввести в искусственную кому. Мы все молились за нее. Но Таня умерла, не приходя в сознание», - рассказал друг покойной.

В то время, когда Татьяна была в клинике, Прохор вернулся в Россию. Он купил дом в Подмосковье – в расчете на то, что супруга выздоровеет, и приедет в загородное имение-восстанавливать силы.