В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+9° в 
Пробки 3 балла
USD 72.92EUR 84.46BRENT 79.17
Войти в почту

Актер Иван Колесников сломал челюсть в трех местах на «Ледниковом периоде»

Слово и Дело
1 час назад

Актер театра и кино Иван Колесников получил обширную травму на проекте «Ледниковый период». Артист участвует в новом сезоне шоу в паре с фигуристкой Татьяной Тотьмяниной.

Актер Колесников получил травму на «Ледниковом периоде»
Фото: пресс-служба первого каналапресс-служба первого канала

Во время подготовки к первому эфиру пара много работала над номером. Чтобы показать, на что они способны, Колесников и Тотьмянина решились выполнить поддержку, однако актер неудачно упал, сломав челюсть в трех местах.

«Я делал поддержку на репетиции, упал головой об лед и сломал челюсть в трех местах», – рассказал он Первому каналу.

Колесникову была проведена операция, в ходе которой ему установили железные вставки на челюсть. По словам артиста, на настоящий момент он чувствует себя хорошо и готов выступать на льду.

«Я как новенький. Все отлично», – заверил он.

Новый сезон проекта «Ледниковый период» стартует в субботу, 2 октября. Во время подготовки к шоу и съемок первого эфира пострадали и другие участнику. Травму получила и актриса Дарья Мельникова, известная съемками в сериале «Папины дочки».

Шоу-бизнес,Татьяна Тотьмянина,Иван Колесников,Дарья Мельникова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители