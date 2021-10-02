Актер Колесников получил травму на «Ледниковом периоде»

Актер театра и кино Иван Колесников получил обширную травму на проекте «Ледниковый период». Артист участвует в новом сезоне шоу в паре с фигуристкой Татьяной Тотьмяниной.

Фото: пресс-служба первого канала пресс-служба первого канала

Во время подготовки к первому эфиру пара много работала над номером. Чтобы показать, на что они способны, Колесников и Тотьмянина решились выполнить поддержку, однако актер неудачно упал, сломав челюсть в трех местах.

«Я делал поддержку на репетиции, упал головой об лед и сломал челюсть в трех местах», – рассказал он Первому каналу.

Колесникову была проведена операция, в ходе которой ему установили железные вставки на челюсть. По словам артиста, на настоящий момент он чувствует себя хорошо и готов выступать на льду.

«Я как новенький. Все отлично», – заверил он.