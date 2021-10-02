Ахеджакову вызвали в Следственный комитет из-за спектакля

Народную артистку России Лию Ахеджакову вызвали в Следственный комитет. Сотрудники ведомства беседовали с ней для проверки репертуара спектакля «Первый хлеб». Организация «Офицеры России» подала на этот спектакль жалобу. Об этом пишет «Интерфакс».

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Следователи расспросили артистку о спектакле и хотели выяснить, почему ее героиня выставляет ветеранов войны в негативном свете.

Общественная организация «Офицеры России» подала жалобу в Генпрокуратуру и московскую мэрию из-за постановки «Первый хлеб» в театре «Современник». Спектакль посчитали «предельно неуважительным к защитникам Отечества». Причиной недовольства стало «чрезмерное использование ненормативной лексики» и «неприкрытая пропаганда однополой любви» в спектакле. В результате нецензурная брань была изъята из монолога главной героини администрацией театра.

Репертуар театров в России проверят на соответствие стратегии национальной безопасности. Общественные структуры взяли на себя обязательства контролировать соответствия информационной среды параметрам, которые задал в том числе президент России Владимир Путин.