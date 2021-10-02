Ахеджакову вызвали в Следственный комитет из-за спектакля

Народную артистку России Лию Ахеджакову вызвали в Следственный комитет. Сотрудники ведомства беседовали с ней для проверки репертуара спектакля «Первый хлеб». Организация «Офицеры России» подала на этот спектакль жалобу. Об этом пишет «Интерфакс».
Следователи расспросили артистку о спектакле и хотели выяснить, почему ее героиня выставляет ветеранов войны в негативном свете.
Общественная организация «Офицеры России» подала жалобу в Генпрокуратуру и московскую мэрию из-за постановки «Первый хлеб» в театре «Современник». Спектакль посчитали «предельно неуважительным к защитникам Отечества». Причиной недовольства стало «чрезмерное использование ненормативной лексики» и «неприкрытая пропаганда однополой любви» в спектакле. В результате нецензурная брань была изъята из монолога главной героини администрацией театра.
Репертуар театров в России проверят на соответствие стратегии национальной безопасности. Общественные структуры взяли на себя обязательства контролировать соответствия информационной среды параметрам, которые задал в том числе президент России Владимир Путин.
В августе Ахеджакова пожаловалась на травлю после скандала, который спровоцировал спектакль «Первый хлеб». Она указала, что супруг поддерживает ее. Он проверяет то, что пишут об актрисе в интернете, и вычисляет фальшивые аккаунты, которые анонимы ведут от имени его жены.