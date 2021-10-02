Стал известен победитель шоу «Голос 60+»

Победителем четвёртого сезона шоу «Голос 60+» стал ветеран Великой Отечественной войны 97-летний Михаил Серебряков. По результатам зрительского голосования подопечный Олега Газманова набрал 79,5% голосов. В финале прозвучала композиция «Моя любимая» Матвея Блантера и Евгения Долматовского. Видеозапись выступления доступна на официальном YouTube-канале шоу.

Счастлив я, счастлив трижды, что меня теперь знают чуть-чуть. И я никогда не порву с песней, я буду стараться петь везде, — поделился Серебряков после выступления.

При этом Газманов признался, что сильно переживал за своего подопечного. Он заявил, что Серебряков стоял, словно скала, «будто на него шли вражеские танки, а он должен Родину защищать». Известно, что за победу ветерану вручили миллион рублей и сертификат на запись сольного сингла.