Джоли снялась в рекламе агентства недвижимости из Тюмени

«Идея была неожиданной. Все началось с того, что мы хотели, чтобы у лозунга «У нас все дома» был в главной роли Бэтмен, который там по-домашнему сидит на диване. Но затем начали заниматься этим, много было разных попыток, в итоге пришли к решению с героями Marvel,» — сообщил глава агентства в посте.