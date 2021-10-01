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Джоли снялась в рекламе агентства недвижимости из Тюмени

Елена Прошина
1 час назад

Анджелина Джоли, сыгравшая одну из главных ролей в новом фильме киновселенной Marvel, снялась в рекламе тюменского агентства недвижимости. Артистка приняла участие в проморолике российской компании «Этажи», которая сотрудничает со студией Disney, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Facebook руководителя агентства Ильдара Хусаинова.

Джоли снялась в рекламе агентства недвижимости из Тюмени
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Хусаинова, компания одержали победу в большой конкуренции за право коллаборации с Marvel для продвижения нового кинокомикса «Вечные».

«Идея была неожиданной. Все началось с того, что мы хотели, чтобы у лозунга «У нас все дома» был в главной роли Бэтмен, который там по-домашнему сидит на диване. Но затем начали заниматься этим, много было разных попыток, в итоге пришли к решению с героями Marvel,» — сообщил глава агентства в посте.

Он подчеркнул, что права на использование всех материалов и героев начинают действовать с 1 октября. Хусаинов добавил, что были определенные сложности с культовой актрисой. По его словам, с Джоли пришлось согласовывать документы дополнительно, поскольку у нее отдельный контракт.

Marvel Studios

В российский прокат фильм Marvel «Вечные» выйдет 4 ноября 2021 года. По сюжету, речь в картине пойдет о представителях расы генетически улучшенных суперлюдей, которые тайно живут на Земле. Главные роли в проекте, помимо Джоли, сыграли Сальма Хайек, Кит Харрингтон, Ричард Мэдден и другие.

Ранее Анджелина Джоли, которая также является специальным посланником Управления верховного комиссара ООН, зарегистрировалась в Instagram, чтобы освещать события из жизни афганцев после захвата Кабула талибами.

"Прямо сейчас народ Афганистана теряет возможность свободно общаться в социальных сетях и самовыражаться. Поэтому я пришла в Instagram с целью поделиться их историями и голосами людей, которые борются за свои основные права человека по всему миру", - написала актриса под первой публикацией на странице.

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