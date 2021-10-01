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"Остановил меня у ворот дома": Седокова рассказала о проблемах в браке

Лера Букина
47 минут назад

Певица Анна Седокова призналась, что после свадьбы прошлой осенью, она довольно часто ругается со своим супругом Янисом Тиммой. По словам артистки, они уже несколько раз были на грани разрыва. Обрывками воспоминаний последней ссоры Седокова поделилась с подписчиками на своей странице в Instagram.

"Остановил меня у ворот дома": Седокова рассказала о проблемах в браке
Фото: @annasedokova@annasedokova

После очередных выяснений отношений Янис ушел спать в другую комнату, а певица в одних носках выбежала на улицу.

"Помню, как пьяная в белых носках его клуба выбежала на улицу. Я была в незнакомом городе и точно решила от него уходить. Он остановил меня у ворот дома. Я ничего не помнила утром",

— поделилась воспоминания Седокова. По ее словам, после произошедшего муж затащил ее в душ, и позже ей стало легче. Несмотря на все, Анна благодарна супруг за то, что он не позволил ей уйти и поставить точку на их отношениях.

Свои переживания артистка выразила в новой песне "Обезболил", именно поэтому она разоткровенничалась с подписчиками. Седокова также отметила, что все равно чувствует себя в этом браке счастливой и любимой.

Напомним, что до этого анна была замужем за Валентином Белькевичем, в браке с которым она родила первого ребенка Алину, затем ее супругом стал Максим Чернявский, от которого родила дочь Монику. У артистки также есть сын Гектор от союза с Артемом Комаровым.

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